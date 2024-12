Ladrão de peruca é imobilizado por lutador de jiu-jitsu em Vila Velha Suspeito foi flagrado por câmeras rompendo cadeado, tentou fugir e ameaçou testemunhas com faca antes de ser rendido por um comerciante... Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 13h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 37 anos, identificado como Adriano de Vasconcelos, foi preso após tentar furtar uma bicicleta na Glória, em Vila Velha, nesta sexta-feira (6). No momento do crime, o suspeito estava utilizando um boné colado em uma peruca como disfarce. O crime foi registrado por câmeras de segurança e rapidamente ganhou as redes sociais, mostrando o momento em que o suspeito rompe o cadeado da bicicleta, abandona o objeto ao ser flagrado, tenta fugir, mas é imobilizado por um comerciante da região, praticante de jiu-jitsu que também se chama Adriano.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Tiroteio contra posto da PM deixa homem morto em Nova Almeida na Serra

Natal de Encantos chega à Praça do Papa com show da Família Lima e atrações mágicas

Mulher que se recusou a trocar de lugar com criança no avião agora é influenciadora