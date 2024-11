Ladrão é preso dentro de armário de cozinha ao tentar furtar clínica na Serra Ladrão é preso dentro de armário de cozinha ao tentar furtar clínica na Serra Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h50 ) twitter

Ladrão é preso dentro de armário de cozinha ao tentar furtar clínica na Serra

Um homem, de 38 anos, foi preso na noite de terça-feira(29), após invadir uma clínica especializada em medicina do trabalho, localizada em Valparaíso, na Serra, com o objetivo de furtar equipamentos. Ele foi encontrado dentro do armário da cozinha do estabelecimento.O crime ocorreu por volta das 23h, quando o estabelecimento já estava fechado. Ao entrar, o suspeito foi identificado pelas câmeras de segurança, que imediatamente acionaram a empresa responsável pelo monitoramento, a qual alertou o responsável pela clínica e a Polícia Militar.

