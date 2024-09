Laécio Nunes se despede do kickboxing em grande estilo Luta contra o italiano Andrea Rinaldi vale título mundial e acontece neste sábado (7), em Vitória; saiba como acompanhar a despedida... Folha Vitória|Do R7 07/09/2024 - 16h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 16h30 ) ‌



Foi com uma encarada bem descontraída que o lutador Laécio Nunes ficou frente a frente com o último adversário da sua carreira. Uma das lendas do esporte, o mestre vai se despedir dos ringues neste sábado (7), em luta contra o italiano Andrea Rinaldi, em Vitória.

