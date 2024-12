Latin American Games Showcase retorna este mês com um evento Steam também Latin American Games Showcase retorna este mês com um evento Steam também Folha Vitória|Do R7 03/12/2024 - 20h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Latin American Games Showcase/Divulgação

A Latin American Games Showcase (LAGS) celebra sua quarta edição este ano, apresentada pelos patrocinadores Annapurna, Raw Fury, ID@Xbox, Halberd Studios e Universidad Panamericana Campus Guadalajara, como uma conferência digital, como parte do The Game Awards. Hoje, damos uma primeira olhada nesse novo showcase com um trailer que aumenta ainda mais as expectativas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Festival gratuito de inovação em Alegre terá palestras, shows e arena gamer

Conheça as instituições que vão receber o apoio do IAB em 2025

Mãe e padrasto são presos após abusos e morte de criança em Cariacica