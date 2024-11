Lauriette será a atração na abertura do Natal de Cariacica nesta sexta Lauriette será a atração na abertura do Natal de Cariacica nesta sexta Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 07h48 ) twitter

Lauriette na abertura do Natal de Cariacica

A cantora gospel Lauriette será a atração de uma cantata na abertura da Vila de Natal de Cariacica deste ano. O espaço, que contará com uma árvore de 25 metros e a Casa do Papai Noel, será aberto nesta sexta-feira (22), às 19h30, no Parque O Cravo e a Rosa, no bairro Itanguá.

