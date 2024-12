Lego James Bond: Vazamento revela como teria sido o jogo Lego James Bond: Vazamento revela como teria sido o jogo Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 22h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 22h28 ) twitter

Lego James Bond

Foto: Reprodução/Reddit/kecskecske6 Franquias como O Senhor dos Anéis, Star Wars e Harry Potter já foram adaptadas com sucesso para o universo dos jogos Lego. Mas, ao que tudo indica, James Bond quase se juntou a essa lista — até que o destino interferiu.O Projeto PerdidoRecentemente, surgiu na internet um trailer interno (em versões preliminares e finalizadas) de um jogo cancelado da TT Games, que adaptaria o espião britânico da MI-6 para o estilo Lego. LEIA TAMBÉM► FaZe Clan conquista título de campeã brasileira de Rainbow Six: Siege► Atualização do conteúdo de dezembro do Prime Gaming► PlayStation abre votação para os melhores jogos do anoO vídeo de 50 segundos apresenta cenas cinematográficas inspiradas nos filmes 007 - Na Mira dos Assassinos (A View to a Kill) e Com 007 Viva e Deixe Morrer (Live and Let Die), com o humor característico dos projetos da TT Games e a icônica introdução de James Bond.

