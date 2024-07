Lençóis Maranhenses: Um Tesouro Natural Reconhecido pela Unesco Foto: Antonio Milena/Agência Brasil A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) declarou... Folha Vitória|Do R7 26/07/2024 - 15h15 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h15 ) ‌



A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) declarou o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Natural da Humanidade. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (26) na 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizado até o fim do mês em Nova Délhi, na Índia.

