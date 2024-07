Leonardo da Silva Moreira, o "Leo Tubarão", é preso em pousada no ES

Alto contraste

Leonardo da Silva Moreira, de 47 anos, conhecido como "Leo Tubarão", foi preso nesta quarta-feira (03), no munícipio de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O investigado por tráfico de drogas foi localizado e preso em uma pousada no bairro Barra de Itapemirim, mesma região onde foram efetuadas apreensões de drogas anteriores.

