Lewis Clark promove funding responsável no Brasil

A busca por financiamento responsável e ético está ganhando força no Brasil com a criação de uma nova comunidade que reúne empreendedores, pesquisadores e consultores. Inspirado pelo conceito Ubuntu, que reforça a ideia de interdependência e colaboração, o grupo idealizado pela Lewis Clark tem como objetivo mudar o ecossistema de inovação no país.Um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas brasileiras é o acesso a informações sobre as diversas oportunidades de funding, especialmente aquelas oferecidas por instituições como BNDES, FINEP e FAPESP. A proposta da comunidade é não apenas informar, mas também criar conexões que incentivem o desenvolvimento de projetos de impacto.“A inovação não deve ser um caminho solitário, mas sim um esforço coletivo onde todos contribuem para um futuro mais sustentável e inclusivo”, destaca Fabio Sakata, idealizador da iniciativa. Saiba mais sobre essa iniciativa inovadora e suas implicações no ecossistema brasileiro consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Polícia conclui inquérito sobre morte de irmãos de 14 e 15 anos em Linhares

