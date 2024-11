Lexa anuncia gravidez do primeiro filho com Ricardo Vianna Lexa anuncia gravidez do primeiro filho com Ricardo Vianna Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lexa anuncia gravidez

A cantora Lexa emocionou os fãs e seguidores ao anunciar que está grávida pela primeira vez. O relacionamento entre Lexa e o ator Ricardo Vianna, que começou em 2023 e rapidamente se tornou público, agora evolui para uma nova fase com a chegada de um filho. Essa notícia ganhou destaque na mídia, refletindo a expectativa do público e dos amigos do casal, que acompanham de perto a trajetória da artista e agora comemoram junto com ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Atendimento especializado para autistas é ampliado no ES; entenda

BuyES em Pedra Azul vai debater logística, commodities e turismo

Câncer de mama: médica é investigada por afirmar que doença não existe