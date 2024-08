Liberdade Após Polêmica: PM do ES Retorna às Redes Sociais Foto: Reprodução/Instragram @fellipevillas O soldado da Polícia Militar, Fellipe Villas, participante de “A Grande Conquista... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O soldado da Polícia Militar, Fellipe Villas, participante de “A Grande Conquista”, da Record, foi libertado, na segunda-feira (12), após um alvará de soltura. Ele foi expulso do reality e estava preso no quartel do Comando Geral da Corporação, por descumprir normas militares.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Encontro sobre saneamento rural debate avanços e desafios do setor

• Atualização 1.21.20 do Minecraft: saiba o que mudou

• The Dragon Prince: Novo trailer revela data da temporada 7