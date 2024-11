Líderes globais discutem em evento inédito em Vitória soluções para futuro sustentável Líderes globais discutem em evento inédito em Vitória soluções para futuro sustentável Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h30 ) twitter

Evento em Vitória

Construir pontes para o futuro. Com essa frase, o organizador do Horasis Global Meetings, Frank-Jurgen Richter abriu o evento que reúne líderes globais e participantes de quase 40 países em Vitória. O encontro é recheado de palestras e discussões que passam pelo espectro do ESG e apontam como pode ser possível aliar atividade econômica e sustentabilidade. Um dos participantes do evento é o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa. O setor de transporte gera grandes emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos, desta forma, ele reforçou a necessidade de se discutir transição energética.

