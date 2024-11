Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dará bônus para assinantes de newsletter Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dará bônus para assinantes de newsletter Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h31 ) twitter

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Com a recente onda de promoções da franquia Like a Dragon e todos os seis episódios da série live-action Like a Dragon: Yakuza no Prime Video agora disponíveis para assistir em todo o mundo, a SEGA queria dar aos fãs de Like a Dragon mais um motivo para comemorar!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

