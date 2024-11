Livro escrito por capixabas desperta para valores como a amizade e o respeito às diferenças Livro escrito por capixabas desperta para valores como a amizade e o respeito às diferenças Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h11 ) twitter

Foto: Divulgação/ Golden Assessoria de Comunicação Duvidas simpáticas tartarugas são as protagonistas de “As aventuras de Elba e Pifu”, primeiro livro da dupla Pés na Lua, formada pela pedagoga e atriz Joelma Neves e pelo musicoterapeuta Igor Guimarães. A obra, escrita com o objetivo de estimular a leitura através da ludicidade, será lançada na noite desta segunda-feira (4), no Teatro do Sesi, na programação da Mostra de Habilidades 2024, promovida pela Vitória Down e na quarta-feira (6), às 19, na Biblioteca e Centro Cultural Carlos Corrêa Loyola, em Valparaíso, Serra. Joelma Neves e Igor Guimarães revelam que o convívio com as crianças, especialmente as típicas ou neuroatípica, portadores de TEA Síndrome de Down, de Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade e PcD’s, foi a maior inspiração para escrever o livro.

