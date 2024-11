Loja é arrombada em Vitória e ladrão deixa objetos na calçada Loja é arrombada em Vitória e ladrão deixa objetos na calçada Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h30 ) twitter

Loja arrombada em Vitória

Câmera de segurança flagrou momento do crimeUm bandido invadiu uma loja de roupas em Jardim da Penha, em Vitória, no último final de semana. Ele não conseguiu acessar a área das peças, mas deixou estrago no estabelecimento e abandonou alguns objetos roubados na calçada.Mesmo que o crime tenha ocorrido de madrugada, havia muita movimentação na região. Assim, o homem deixou parte dos objetos roubados na calçada do local.

