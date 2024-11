Loja é invadida no Parque Moscoso e prejuízo chega a R$ 5 mil Loja é invadida no Parque Moscoso e prejuízo chega a R$ 5 mil Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Loja invadida no Parque Moscoso

Uma loja foi invadida antes mesmo de ser inaugurada, na madrugada da última sexta-feira (01), no Parque Moscoso, em Vitória. Os assaltantes levaram todos os produtos que estavam na vitrine.A dona da loja ficou surpresa com o arrombamento. "O portão estava arrebentado e, quando olhei para o chão, estava uma bagunça, tudo no chão", conta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em Folha Vitória:

Imposto seletivo e a intervenção do Estado na liberdade individual

Esmeralda: vira-lata caramelo desaparece no bairro Rio Marinho

Mulher é presa após atear fogo no ex-namorado e no filho dele no ES