Loló com meme "Que show da Xuxa é esse?" é apreendido pela PF no ES Loló com meme "Que show da Xuxa é esse?" é apreendido pela PF no ES Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Loló apreendido pela PF

Uma operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) na manhã desta quarta-feira (13) apreendeu frascos de loló com a pergunta "Que show da Xuxa é esse?", em Jacaraípe, na Serra. O bordão, que viralizou nas redes sociais, estava estampado nas etiquetas das embalagens da droga. A operação, chamada de Dominó, contou com vários agentes da segurança pública do Estado. Ao todo, 18 frascos de loló foram apreendidos, assim como armas e munições.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dona de hotel infantil no ES é indiciada por homicídio após morte de bebê em piscina

Montezano defende planejamento e parcerias para o desenvolvimento

Homens e mulheres empatam na compra de flores, segundo Giuliana Flores