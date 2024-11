Lotofácil: 5 apostas vão dividir prêmio de R$ 1,2 milhão; veja resultado Lotofácil: 5 apostas vão dividir prêmio de R$ 1,2 milhão; veja resultado Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resultado da Lotofácil

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Cinco apostas vão dividir o prêmio de R$ 1,2 milhão do concurso 3245 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (14). As apostas ganhadoras saíram em Madalena, no Ceará, Itaruma, em Goiás, Catas Altas e Contagem, em Minas Gerais, e em São Paulo. Cada uma vai receber cerca de R$ 240.Confira os números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de matar o namorado da ex-companheira é preso em Vila Velha

Moto com R$ 12 mil de dívidas em multas é apreendida em Vitória

IBGE: bairro mais populoso do ES tem quase 50 mil moradores; saiba qual é