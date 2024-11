Lotomania: aposta da Serra vai receber mais de R$ 6,3 milhões Lotomania: aposta da Serra vai receber mais de R$ 6,3 milhões Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h29 ) twitter

Aposta da Serra na Lotomania

Uma aposta realizada em uma lotérica do bairro Eurico Salles, na Serra, vai receber mais de R$ 6,3 milhões no prêmio da Lotomania. O apostador, juntamente com outro de Ribeiro Pires, em São Paulo, acertou os 20 números sorteados no concurso 2700, realizado na noite desta segunda-feira (18).

