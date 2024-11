Luau da vila celebra música instrumental no Farol Santa Luzia nesta sexta Luau da vila celebra música instrumental no Farol Santa Luzia nesta sexta Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luau da Vila

Nesta sexta-feira (18), a partir das 18 horas, o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, será palco do Luau da Vila, com entrada gratuita para o público. O evento será limitado a 400 pessoas, obedecendo à ordem de chegada. O evento trará o Alexandre Borges Quinteto como atração musical, oferecendo uma noite de música instrumental de alta qualidade para o público. Alexandre Borges, guitarrista e violonista, tem uma trajetória marcada por shows nacionais e internacionais e traz influências que variam do smooth jazz ao jazz fusion, sempre integrando elementos da música brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória terá mudanças no trânsito para corrida neste domingo

Falha em semáforo provoca acidente entre caminhonete e ônibus em Cariacica

Cidades do ES têm alerta de chuva: veja previsão para o fim de semana