Luto: dançarina do É o Tchan morre aos 47 anos de infarto fulminante Luto: dançarina do É o Tchan morre aos 47 anos de infarto fulminante Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dançarina do É o Tchan

Um dos grupos mais famosos que já tivemos no Brasil, o É o Tchan surgiu em Salvador, no começo dos anos 80, com o nome de Gera Samba. Com o tempo, os shows pela capital baiana tornaram-se mais frequentes e logo o grupo se tornaria um dos maiores fenômenos de mídia já vistos no país. Leia também:> Botox caseiro: a receita de Renata Vasconcellos para a pele madura perfeita> Leila Pereira encerra parceria com Palmeiras e cogita ida ao Vasco> Azeite caseiro é bom? Veja Como fazer receita econômicaPelo É o Tchan, se passaram grandes nomes que até hoje fazem muito sucesso. Inclusive, o grupo ainda existe, contudo, atualmente com uma formação totalmente diferente do seu início. Assim, uma notícia confirmada no último final de semana acabou pegando muita gente de surpresa, ao ser confirmada a morte de uma dançarina que brilhou no É o Tchan, aos 47 anos após sofrer infarto fulminante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa triste notícia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Governo divulga nova lista com 12 marcas de azeites impróprias para consumo

Polícia apreende 227 caixas de sabão em pó falsificadas em farmácias do ES

Passageiro assalta taxista e ameaça: "Para, senão te meto a faca"