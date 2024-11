Luto hoje: ator morre em cima do palco e causa é mantida em segredo: “Pesar” Luto hoje: ator morre em cima do palco e causa é mantida em segredo: “Pesar” Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h09 ) twitter

Imagem de Julien Arnold

A comunidade artística amanheceu de luto nesta quinta-feira (28) com a confirmação da morte de Julien Arnold, renomado ator canadense, durante uma apresentação ao vivo no Citadel Theatre, em Edmonton. LEIA MAIS:Duda Nagle, ex de Sabrina, abre o jogo e fala o que acha de Nicolas Prattes: “Ele é um…”Adeus, gripe! Veja receita de garrafada caseira para aumentar a imunidadeLuto: morre jogador do Internacional após cirurgia no coraçãoJulien Arnold, de 60 anos, estava em plena performance da peça natalina "A Christmas Carol", no papel de Bob Cratchit, quando sofreu um mal súbito no palco, deixando todos presentes em choque. Apesar da rápida chegada dos paramédicos, Arnold não pôde ser reanimado, levando a peça a terminar em luto naquele domingo, 24 de novembro.

