Mãe de bebê internado com queimaduras é presa por suspeita de tortura Mãe de bebê internado com queimaduras é presa por suspeita de tortura Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de bebê internado com queimaduras é presa por suspeita de tortura

A mãe do bebê de seis meses internado com queimaduras graves nos pés foi presa e autuada em flagrante por tortura qualificada. A mulher de 32 anos já era investigada e acompanhada pelo conselho tutelar por outros casos de maus-tratos. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Após prestar depoimento, o delegado de plantão autuou a mãe do bebê por por tortura qualificada praticada contra uma criança sob sua guarda, com agravante de pena por se tratar de um crime cometido contra criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mecânico faz homenagem para a filha que se formou em medicina: "A favela venceu"

Gusttavo Lima reencontra homem que lhe deu comida no início da carreira

Botafogo deixa Palmeiras encostar; veja as chances de título