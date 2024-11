Mãe é agredida a pedradas pelo filho ao tentar pagar traficantes Mãe é agredida a pedradas pelo filho ao tentar pagar traficantes Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 23h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 23h28 ) twitter

Uma mulher de 45 anos foi agredida pelo próprio filho com pedradas, chutes e socos na noite desta segunda-feira (21), na praça de Campo Grande, em Cariacica. Ela teria ido ao local para pagar dívidas de drogas do rapaz com traficantes. A vítima, que não quis se identificar, relatou que o filho é diagnosticado com dificuldade de aprendizado e autismo. O jovem surta com frequência em casa e já a agrediu em outras ocasiões.

