Mãe e padrasto são presos após abusos e morte de criança em Cariacica

Thaís Candido Pedrosa, de 24 anos, e Fábio dos Santos Silva, de 29 anos, foram presos preventivamente pela morte de Davy Luccas Cândido Rodrigues, de 3 anos e 7 meses, que foi encontrado morto com sinais de agressões e abuso sexual. O casal também foi preso pelo homicídio tentado da irmã do menino, Ana Lise, que tinha 1 ano e 10 meses em setembro de 2024, e que também foi abandonada com hematomas.

