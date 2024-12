Mãe faz vigília na praia após filha desaparecer no mar: "Não consigo sair daqui" Layla Ferreira de Paula, de 19 anos, que desapareceu no mar, na praia de Itaparica, em Vila Velha, no dia 24 de novembro Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h48 ) twitter

Raquel Chagas Braga, mãe da jovem Layla Ferreira de Paula, de 19 anos, que desapareceu no mar, na praia de Itaparica, em Vila Velha, no dia 24 de novembro, continua as buscas pela filha mesmo passados 11 dias do desaparecimento. Ela e outros familiares se reúnem em uma barraca na praia onde a filha desapareceu e pedem ajuda a pessoas que possam auxiliar nas buscas por Layla.

