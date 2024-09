Maestra Ligia Amadio à frente da Sinfonia de Rachmaninov no ES Ligia Amadio é uma das mais destacadas regentes latino-americanas da atualidade Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 11h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h41 ) ‌



A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta, nos dias 12 e 13 de setembro, às 20 horas, no palco do Sesc Glória, as séries Quinta e Sexta Clássica com a apresentação da Sinfonia n.º 2, do compositor russo Sergei Rachmaninov.

