Mai Shiranui Brilha em Novo Traje no Lançamento de FATAL FURY Foto: SNK/Divulgação A SNK CORPORATION está adicionando a icônica ninja Mai Shiranui como personagem jogável em FATAL FURY... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 18h32 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A SNK CORPORATION está adicionando a icônica ninja Mai Shiranui como personagem jogável em FATAL FURY: City of the Wolves, o mais novo jogo de luta da SNK com lançamento previsto para 24 de abril de 2025. Mais lutadores serão anunciados daqui para frente, então fique de olho!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mai Shiranui ganha novo traje em FATAL FURY: City of the Wolves!

• Menina de 3 anos morre após cair do sétimo andar de prédio

• Apae Serra terá desfile, mágica e palestras na Semana da Pessoa com Deficiência