Mai Shiranui chega a Street Fighter 6 no início de 2025

Foto: Capcom/Divulgação

A Capcom revelou um novo teaser para Street Fighter 6, destacando a adição de Mai Shiranui ao elenco como personagem convidada da SNK. A lutadora, conhecida por sua presença marcante em títulos como The King of Fighters XV e Fatal Fury, estará disponível no início de 2025, ainda dentro da temporada de inverno 2024-2025 previamente anunciada.

