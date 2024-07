Folha Vitória |Do R7

Maior caixa de chocolates do mundo pesa mais de 2 toneladas Foto: Reprodução/ Guinness World Records No dia 17 de abril de 2023, a Russell Stover Chocolates, sediada nos EUA, alcançou...

No dia 17 de abril de 2023, a Russell Stover Chocolates, sediada nos EUA, alcançou um feito extraordinário ao criar a maior caixa de chocolate do mundo, pesando 2.547,50 kg (5.616,27 libras). Essa conquista não apenas quebrou o recorde anterior, mas também encantou amantes de chocolates ao redor do mundo.

