Maioria das mulheres jovens consegue engravidar após câncer de mama

*Por Gabriela Cupani, da Agência EinsteinA maioria das mulheres jovens diagnosticadas com câncer de mama em estágio inicial tem grandes chances de engravidar após o tratamento da doença, sugere um estudo apresentado no último congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco, na sigla em inglês), realizado em junho nos Estados Unidos. Das pacientes avaliadas, 73% conseguiram engravidar e 65% deram à luz um bebê vivo.De acordo com especialistas, esse é o primeiro estudo com mais de dez anos de acompanhamento que avalia a fertilidade em pacientes com menos de 40 anos com doença não metastática.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre as chances de gestação após o tratamento.

