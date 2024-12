Maioria dos alunos do ensino fundamental não sabem somar ou resolver a tabuada Pesquisa foi realizada com estudantes do ensino fundamental de diversos países Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 07h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 07h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória

Mais da metade dos estudantes brasileiros do ensino fundamental não domina conhecimentos básicos de matemática. De acordo com os resultados do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (Timss), divulgado nesta quarta-feira (4), esses estudantes estão abaixo do nível considerado baixo. Em ciências, mais de um a cada três estudantes não obtiveram pontuação suficiente para chegar ao nível mais baixo de proficiência. Na outra ponta, apenas 1% dos estudantes alcançaram o nível máximo de conhecimento nessas áreas.

Para entender melhor essa preocupante realidade da educação no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Lotofácil: aposta acerta os 15 números e leva prêmio de R$ 7 milhões

Quina: confira os números sorteados; prêmio acumulou

Mulher é presa suspeita de tentar incendiar lanchonete com galão de gasolina