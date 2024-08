Maioria dos Inscritos no Concurso Unificado é Jovem Foto: Arte Ebc Os candidatos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) com idades entre 20 e 44 anos representam 80... Folha Vitória|Do R7 17/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 08h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os candidatos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) com idades entre 20 e 44 anos representam 80,3% do total de inscritos, mais do que o dobro da faixa de idade na composição da população brasileira, que corresponde a 38,72%, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Cerca de 80% dos inscritos no Concurso Unificado têm de 20 a 44 anos

• Advogado diz que motorista que causou morte de Dona Rosa teve uma crise

• Guarapari inaugura hospital: confira as especialidades oferecidas