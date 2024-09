Mais de 24 mil pessoas se inscrevem para a CNH Social no Espírito Santo Programa oferece nesta fase 3,5 mil habilitações gratuitas. Em menos de um dia, Detran-ES já recebeu mais de 24 mil inscrições Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 09h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h01 ) ‌



As inscrições para a segunda fase do programa CNH Social de 2024 começaram nesta terça-feira (10). A iniciativa do governo do Espírito Santo vai oferecer 3.500 carteiras de habilitação de graça.

