Mais de 37 mil famílias capixabas ganham desconto na conta de luz

A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, EDP, realizou o cadastramento de 37.018 famílias no benefício da Tarifa Social de energia elétrica no primeiro semestre de 2024. Atualmente, 278.062 famílias estão inseridas na Tarifa Social.

