Mais de mil empreendedores disputam lojas no Mercado de Cariacica

Mercado de Cariacica

As inscrições para as 59 lojas (boxes) e três restaurantes do Mercado Municipal de Cariacica foram temporariamente suspensas após uma procura expressiva, com mais de mil interessados em poucos dias.A suspensão foi determinada para permitir uma análise minuciosa das propostas recebidas, de acordo com a administradora do mercado, a Conexxo Gestão.

