Mara Maravilha detona roupas de Angélica e cutuca: "Ela é milionária" Mara Maravilha detona roupas de Angélica e cutuca: "Ela é milionária" Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mara Maravilha detona roupas de Angélica e cutuca: 'Ela é milionária'

Opinião ou alfinetada? Em entrevista para o podcast de Val Marchiori, Mara Maravilha criticou o modo de se vestir de Angélica e disse que a apresentadora precisa “dar um up no estilo”. Veja no vídeo abaixo:“Eu passei por uma análise, paleta e novo visual. [Ela] é milionária, podia pegar uns conceitos”, sugeriu, em referência à contratação de um profissional de imagem. A socialite, por sua vez, concordou com a observação sobre as roupas de Angélica. “Sempre foi ruim”, disse. Val ainda chamou Xuxa de “acabadinha” e exaltou a beleza de Mara. "Vou ser bem sincera, na sua época ali, Xuxa, você, Angélica, a mais bonita hoje é você. Eu acho elas ok, mas você é a mais bonita. A Angélica casada com Luciano Huck, aquela coisa toda, a Xuxa tá aí, mas tá acabadinha, mas tá tudo bem, adoro ela, mas você se mantém linda, maravilhosa, se mantém muito bem", disse Val Marchiori.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dará bônus para assinantes de newsletter

MIBR vai representar o Brasil no mundial inclusivo de VALORANT em Berlim

Aggrega realiza evento com Ricardo Amorim no Teatro Porto