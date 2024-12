Marido agride grávida de sete meses e é preso em UPA na Serra Marido agride grávida de sete meses e é preso em UPA na Serra Folha Vitória|Do R7 03/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h09 ) twitter

Marido agride grávida de sete meses e é preso em UPA na Serra

Homem levou a esposa para a UPA após as agressões, onde foi presoUma mulher grávida de sete meses foi agredida pelo marido no bairro Nova Carapina, na Serra. Ele foi preso na UPA da Serra Sede, depois de levar a esposa para receber atendimento médico.A mulher de 26 anos chegou à unidade com o rosto inchado após as agressões. Quando os policiais chegaram ao local, ela estava chorando e indicou que o agressor estava no estacionamento a esperando. O marido de 30 anos foi preso em flagrante. O caso aconteceu no domingo (1º).

