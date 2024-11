Max Filho abre o coração após a morte do pai: "Grato pelo amor que recebi" Max Filho abre o coração após a morte do pai: "Grato pelo amor que recebi" Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h30 ) twitter

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho compartilhou um texto emocionante e uma foto ao lado do pai, Max Mauro, que morreu aos 87 anos durante a madrugada desta quinta-feira (14). Na mensagem, o filho agradeceu o amor e carinho que recebeu do pai."Com muita dor no coração venho informar o falecimento do meu querido pai. Escrevo estas palavras ao lado do seu corpo, ainda quente. Sou muito grato a Deus pela vida do meu pai e por todo amor que recebi. Obrigado pai, por tudo", escreveu.Em setembro, Max Mauro foi internado para tratar uma pneumonia. Ele não resistiu as complicações do quadro de saúde e faleceu nesta madrugada. A causa da morte, segundo a família, foi uma insuficiência renal aguda.

