Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 65 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.752 da Mega-Sena, sorteadas na noite de terça-feira (23) no Espaço da... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 07h02 (Atualizado em 24/07/2024 - 07h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.752 da Mega-Sena, sorteadas na noite de terça-feira (23) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 65 milhões

• Responsabilidade civil prioriza o desenvolvimento de projetos sustentáveis

• Franquias online viabilizam carreira e família para mulheres