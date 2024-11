Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 42 milhões; veja números Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 42 milhões; veja números Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 22h48 ) twitter

O concurso 2786 da Mega-Sena desta quarta-feira (16) não teve ganhador.As dezenas sorteadas foram 06-11-17-20-40-51.O próximo sorteio, no sábado (19), terá prêmio estimado em R$ 42 milhões.LEIA TAMBÉM:Iluminação de duas praias na Serra será desligada por 5 meses; entenda o motivoOnças-pardas “miam”? Vídeo flagra o som do felino no Instituto TerraSeu pet engasgou? Veterinários explicam manobra que salva animais de estimaçãoNos prêmios para os acertadores de cinco dezenas, 71 apostas vão levar R$ 54.038,72 cada. Os vencedores com quatro números, 5.135 apostas, ficaram com R$ 1.067,39.As apostas na Mega-Sena são feitas nas lotéricas credenciadas da Caixa, sendo que os apostadores podem marcar de seis a 20 números por cartão. Também pode ser feita no site especial de loterias do banco.

