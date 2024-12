Mega-Sena: aposta leva sozinha leva prêmio de R$ 74,7 milhões; veja resultado Mega-Sena: aposta leva sozinha leva prêmio de R$ 74,7 milhões; veja resultado Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 10h35 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h35 ) twitter

Uma aposta acertou sozinha os seis números sorteados no concurso 2803 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (3), e vai receber mais de R$ 74,7 milhões. A aposta ganhadora foi realizada em uma lotérica de Araras, no interior do São Paulo. Outras 40 apostas feitas na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo "bateram na trave" e vão receber cerca de R$ 100 mil cada. Confira números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras.

