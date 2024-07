Mega-Sena: confira o prêmio acumulado em R$ 47 milhões Foto: Thaiz Blunck | Folha Vitória As seis dezenas do concurso 2.750 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (18... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 10h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h50 ) ‌



As seis dezenas do concurso 2.750 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (18), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

