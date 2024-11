Mega-sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 14,5 milhões Mega-sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 14,5 milhões Folha Vitória|Do R7 17/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 14h48 ) twitter

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.797 sorteadas na noite deste sábado (16) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 14.500.000.Os números sorteados foram: 01 - 03 - 15 - 25 - 45 - 52.A quina teve 37 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 71.370,47. Já a quadra registrou 3.876 ganhadores, com prêmio de R$ 973,28 para cada.O concurso 2.798 será realizado na próxima terça-feira (19). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

