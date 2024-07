Folha Vitória |Do R7

Mega-Sena: Sorteio de R$ 3,5 milhões agita o sábado

As seis dezenas do concurso 2.746 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

