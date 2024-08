Meghan Markle Abre o Coração sobre Seus Desafios Emocionais Foto: Instagram/ @sussexroyal Meghan Markle e Príncipe Harry participaram de uma entrevista na CBS Sunday Morning, neste... Folha Vitória|Do R7 05/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Meghan Markle e Príncipe Harry participaram de uma entrevista na CBS Sunday Morning, neste domingo, dia 4, que também é aniversário da Duquesa de Sussex, para discutir sobre o impacto das redes sociais e os traumas gerados pela mídia nas famílias com filhos, no quadro The Parents Network.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Receita de bolo de laranja na airfryer: passo a passo delicioso e prático

• Meghan Markle fala sobre pensamentos negativos

• Avô joga comida quente em neta de 7 meses em Vila Velha