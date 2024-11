Melhores nadadores do País até 14 anos competem no Álvares Cabral Melhores nadadores do País até 14 anos competem no Álvares Cabral Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 00h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campeonato Brasileiro Infantil de Natação

A piscina do Álvares Cabral, em Vitória, recebe de terça-feira (12) a sábado (16) o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão, Troféu Maurício Bekenn. A competição reúne 121 clubes, de 23 estados diferentes.Estão em ação os melhores nadadores do Brasil de 13 e 14 anos. São 677 atletas no total.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Samsung SDS atua com soluções de TI e logística

Expo Motorhome deve aquecer turismo na região de Curitiba

Técnica que elimina varizes em definitivo substitui cirurgia