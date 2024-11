Meninas da seleção empatam com a Colômbia no Kleber Andrade Meninas da seleção empatam com a Colômbia no Kleber Andrade Folha Vitória|Do R7 26/10/2024 - 22h09 (Atualizado em 26/10/2024 - 22h09 ) twitter

Meninas da seleção empatam com a Colômbia no Kleber Andrade

A festa da torcida capixaba foi bonita nas arquibancadas, mas as meninas da seleção brasileira feminina de futebol ficaram apenas no empate em 1 a 1 com a Colômbia, na noite deste sábado (26), no Kleber Andrade, em Cariacica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

