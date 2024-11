Menino de 11 anos morto em Linhares tinha envolvimento com grupos criminosos Menino de 11 anos morto em Linhares tinha envolvimento com grupos criminosos Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h29 ) twitter

Enthony Miguel Ferreira Rodrigues, de 11 anos, morto a tiros na madrugada desta terça-feira (15), enquanto dormia em casa, em Linhares, tinha envolvimento com grupos criminosos, segundo a polícia.De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o crime foi premeditado pelos quatro suspeitos encapuzados que entraram no domicílio, localizado no bairro Rio Doce, enquanto todos os moradores dormiam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso trágico.

