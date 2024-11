Menino de 4 anos é morto em suposto confronto entre PMs e criminosos Menino de 4 anos é morto em suposto confronto entre PMs e criminosos Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 06/11/2024 - 20h29 ) twitter

Menino de 4 anos é morto em suposto confronto entre PMs e criminosos

O menino Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, morreu na noite de terça-feira (5) após ser atingido na região do abdômen por um disparo enquanto brincava no morro do São Bento, em Santos, litoral paulista. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma jovem de 24 anos também ficou ferida por um tiro de raspão no braço, mas foi medicada e liberada.

